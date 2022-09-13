عبد الجليل يعد بوضع حلول جذرية للمشكلة الأمنية في مستشفى الجلاء ببنغازي

أكد وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عثمان عبدالجليل على ضرورة وضع حلول جذرية للمشكلة الأمنية بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي، مطالبًا مسؤولي المستشفى بإحالة تصورهم لحل المشكلة إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأجرى عبدالجليل زيارة إلى المستشفى رفقة مستشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الصحية السنوسي المغربي، وعقد اجتماعًا مع مدير عام المستشفى الدكتور أكرم الشيخي تناولت عدة محاور مهمة.

وناقش المجتمعون كيفية الرفع من معدلات أداء الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى، وتوفير الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية الأساسية والضرورية لتحسين مستوى الخدمات في العناية المركزة، وأقسام العمليات والأشعة التشخيصية والعلاجية، بالإضافة إلى تجهيز جناح العمليات العامة الجديد الذي انتهت أعمال صيانته ويحتوي على خمسة غرف عمليات.

وأكد المجتمعون على ضرورة استكمال مبنى الجلاء لأقسام العظام وقسم الحروق والتجميل، وإجراء الصيانات السريعة والترميمية، وضرورة تفعيل ثلاثة عقود لإجراء عمليات صيانة أخرى في عدد من مباني المستشفى المختلفة.

وتفقد عبد الجليل الأقسام السريرية والخدمية والعناية والعمليات بالمستشفى، للوقوف على مستوى الخدمات، إذ لاحظ خلال الجولة حجم العبء المُلقى على العاملين أثناء تأدية عملهم في المستشفى، كازدحام المواطنين في الممرات وازدحام دُور العناية وردهات العمليات بالزوار والمرافقين إلى جانب كثرة المترددين على الأقسام، الأمر الذي يعيق تقديم الخدمة الطبية بشكل صحيح.