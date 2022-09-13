معدلات التضخم المرتفعة تقفز بالدولار مقابل اليورو والاسترليني

سجل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء قفزة مقابل اليورو والاسترليني والعملات الأخرى ، حيث انخفض اليورو بنسبة 1% مقابل الدولار إلى 1.0016 دولار، بعدما اقترب من أعلى مستوى في شهر في الجلسة السابقة عند 1.0198 دولار.

وتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار 1.2% إلى 1.1544 دولار، وكان الإسترليني قد ارتفع في وقت سابق لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل العملة الأميركية بعد تراجع معدل البطالة في بريطانيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 1974 .

وفي مقابل الين ارتفع الدولار 0.9% إلى 144.095 ين، حيث كانت العملة اليابانية قد تلقت دعماً من الحكومة كخطوات لمواجهة ضعف الين المفرط.

وجاءت هذه الأرقام بعد نشر بيانات أظهرت ارتفاعا أكبر من المتوقع في التضخم بالولايات المتحدة على أساس شهري، مما يعني أن الفدرالي الأميركي قد يعلن زيادة كبيرة في أسعار الفائدة.