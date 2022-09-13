شكشك وعابد يبحثان ملف الملاكات الوظيفية وسياسة التوظيف التي تتبناها الدولة

بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووزير العمل والخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية -المكلف- “علي العابد ” ملف الملاكات الوظيفية وسياسة التوظيف التي انتهجتها الدولة، وآليات تنفيد توصيات الديوان بهذا الخصوص.

جاء ذلك في اجتماع عقده “شكشك” و”عابد” الثلاثاء، بحضور الإدارات المعنية بهذا الملف من جهة الديوان، ووزارتي العمل والخدمة المدنية من جهة، حيث تناول اللقاء إعداد تصور لهيكلة الدولة والشكل العام للملاكات الوظيفية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات والخطط اللازمة لتوفير فرص عمل للمواطن، من خلال مشاركة وتعزيز دور القطاع الخاص، وإعداد برنامج وطني لتنظيم سوق العمل، وتجهيز ملاك إداري مبني على احتياجات الدولة الفعلية لكامل القطاعات.

وناقش الأطراف أيضاً سبل إنشاء منظومة مركزية لتنظيم قواعد البيانات للموظفين بالجهاز الإداري، إضافة إلى رقمنة المنظومات بكافة قطاعات الدولة، حسب وصف ديوان المحاسبة.

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