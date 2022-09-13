القطراني يبحث مع مدير مركز البيضاء الطبي احتياجات ومختنقات المركز

اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني، خلال لقائه مع مدير مركز البيضاء الطبي عبد الرحيم مازق على المختنقات التي تواجه سير عمل المركز واحتياجاته الضرورية التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية لأهالي مدينة البيضاء وما حولها خاصةً الأجهزة الطبية التخصصية والتشخيصية ، إلى جانب المشاريع المتعثرة داخل المركز والتي لم يتم استكمالها بعد. وأكد القطراني على ضرورة تقديم الدعم اللازم لمركز البيضاء الطبي عبر لجنة إدارة الأزمة المُكلفة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2022.م وذلك لتوفير كافة إحتياجات المركز ، واستكمال مشاريعه حتى يتمكن من تقديم خدماته لأهالي مدينة البيضاء والمدن المجاورة لها