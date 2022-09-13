الوطنية للنفط توضح آلية تنفيذ المرتبات بعد الزيادة المقررة

أوضح خطاب موجه من رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قداره إلى رئيس لجنة إدارة شركة مليته للنفط والغاز والذي أطلع تطبيق بكم الاخباري على نسخة منه الآلية التي سيتم اتخاذها لتنفيذ مرتبات موظفي المؤسسة والشركات التابعة لسنة 2022 .

وبحسب توضيح المؤسسة فيما يتعلق بزيادة مرتبات العاملين في القطاع قيمة المرتبات تتم عن طريق احتساب قيمة الزيادة المقررة على أساس المرتب الأساسي لشهر ديسمبر 2021 دون تضمين قيمة حافز الأداء المضاف الي المرتب الأساسي لذلك الشهر، على أن تمول المرتبات متضمنه الزيادة المقررة من المبالغ التي يتم تحويلها للشركات من مخصصات الباب الأول عن شهري يوليو وأغسطس .

وطُلب من الشركات ترشيد الإنفاق والتقيد بقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم العمل الأضافي، إلى جانب إلغاء المكافأت غير المقننة وغير المعتمدة من المؤسسة والتي يتم تحويلها على بنذ المرتبات ومافي حكمها ، وكان مجلس الوزراء قد أقر يوليو الماضي تنفيذ زيادة المرتبات في قطاع النفط بنسبة 67% وفق قرار 642 لسنة 2013 وذلك بعد اتمام إجراء المطابقة مع وزارة المالية .