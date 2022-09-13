اللافي يحضر تكريم وزراء النفط ورؤساء مؤسسة النفط والشخصيات التي أنهت مسيرتها في القطاع

طرابلس 13 سبتمبر 2022 (وال)- حضر النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الثلاثاء، حفل تكريم وزراء النفط والغاز، ورؤساء المؤسسة الوطنية للنفط المتقاعدين، وعدد من الشخصيات التي أنهت مسيرتها الوظيفية في القطاع.

ويأتي الحفل الذي حضره أيضًا أعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب، وعدد من الوزراء، تكريمًا للشخصيات نظير ما قدمته من جهود مُضنية في قطاع النفط والغاز، عبر سنوات طويلة من العمل والعطاء.

وأكد النائب اللافي – في كلمة بالمناسبة – على أهمية تقدير الذين كرسّوا حياتهم في خدمة هذا القطاع، مُتمنيًا استمرار مثل هذه المبادرات التكريمية المليئة برسائل الوفاء، والتشجيع للأجيال القادمة، للسيّر على نهج الشخصيات التي ساهمت في إزدهار قطاع النفط والغاز الذي يُعد المورد الرئيسي لليبيا. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال