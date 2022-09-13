اقتصاد

سرطان يهدد صحة الليبيين..وتقارير تكشف الأسباب

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

أوضح تقرير لإحدى الوكالات الامريكية، أن انتشار مولدات الكهرباء في ليبيا مؤشر على فشل سلطاتها في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، مشيرا أن الأدخنة المتصاعد من مولدات الكهرباء تسبب السرطان والتسمم، لا سيما أنها تعرضهم لأمراض بالجهاز التنفسي  والقلب والأوعية الدموية .

وذكر التقرير، أن هذه العناصر قاتلة للنباتات المائية في نهاية المطاف فيما تنتج المولدات انبعاثات مسببة للتغير المناخي أكثر بكثير مما تنتج ، والمواطنيين الليبيين بعيدين عما يبحث عنه العالم لاعتمادهم بشكل شبه كامل على مولدات الديزل، فالحرب وسوء الإدارة دمرا البنية التحتية للكهرباء.

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اقتصاد ليبيا التغير المناخي الطاقة الكهربائية ليبيا ليبيا الاقتصادية

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قناة ليبيا الاقتصادية

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