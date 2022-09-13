اقتصاد

خاص ..الإفراج عن “نبيل العجيلي” مدير المستشفى الجامعي طرابلس

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد مدير المستشفى الجامعي طرابلس “نبيل العجيلي” حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية الإفراج عنه بعض القبض عليه سنة 2020

حيث تم القيض على “العجيلي” حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية بعد صدور تقرير مركز الرقابة على الاغذية والأدوية بإنهيار المنظمة الصحية بالمستشفى

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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