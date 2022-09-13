خاص ..الإفراج عن “نبيل العجيلي” مدير المستشفى الجامعي طرابلس

أكد مدير المستشفى الجامعي طرابلس “نبيل العجيلي” حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية الإفراج عنه بعض القبض عليه سنة 2020

حيث تم القيض على “العجيلي” حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية بعد صدور تقرير مركز الرقابة على الاغذية والأدوية بإنهيار المنظمة الصحية بالمستشفى

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