قفزة للدولار وتراجع اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 14 سبتمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 14 سبتمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9619 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.95 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7062 دينار، والدولار الكندي 3.7644 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2718 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3201 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3509 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار، والدرهم المغربي 0.46 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 14 سبتمبر 2022: