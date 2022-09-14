المركزي يناقش التحول الرقمي للمصارف التجارية

كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لتطبيق بكم الاخباري عن اجتماع مرتقب للسيد المحافظ مع مدراء المصارف التجارية يوم الغد الأربعاء .

وأضاف المصدر بأن الاجتماع سيناقش خطة المركزي للعام 2022 بشأن توفر السيولة النقدية، والتحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف، واستعراض نتائج مؤشرات أداء المصارف .

وكان المركزي قد أعلن عن ارتفاع أصول المصارف التجارية إلى 142.6 مليار دينار خلال العام الحالي 2022 في مقابل 140.6 مليار دينار في ذات الفترة خلال العام 2021، إي بمعدل نمو قدره 1.4% .