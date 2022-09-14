“الزادمة” يصدر بياناً بشأن انفجار مستودع لتخزين الوقود بشكل غير قانوني في مدينة سبها

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “سالم الزادمة” بيان بشأن انفجار مستودع لتخزين الوقود بشكل غير قانوني في مدينة سبها.

حيث أعرب “الزادمة” عن عميق آسفه جراء انفجار مستودع لتخزين الوقود بشكل غير قانوني في حي الجديد بمدينة سبها، الذي تسبب في إصابة 14 مواطن باصابات متوسطة وبسيطة.

كما طالب من جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية العمل فورًا على مكافحة ظاهرة انتشار بيع وتخزين الوقود خارج إطار الدولة وفي مستودعات غير قانونية، ويحذر كل من تسول له نفسه بالعبث بأمن وسلامة المواطنين، وتجاوز التشريعات والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.

وفي ختام البيان تعهد بالعمل الجاد والدؤوب على توفير كافة احتياجات المواطنين لا سيما جميع أنواع الوقود في منطقة فزان، وإنهاء معاناة السكان من نقص هذه المواد الأمر الذي يدفعهم لشرائها بأسعار باهضة الثمن ويعرضون أنفسهم للخطر والتهلكة، كما يتعهد بالعمل العاجل على تفتيت المركزية باعتبارها السبب الرئيس لتدني الخدمات في المنطقة الجنوبية وغيرها من المناطق والمدن.

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