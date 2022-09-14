ديوان المحاسبة يبحث مع وزارتي العمل والخدمة المدنية الملاكات الوظيفية وسياسة التوظيف

طرابلس 14 سبتمبر 2022 ( وال ) – بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” أمس الثلاثاء ، مع وزيرا العمل والخدمة المدنية المكلف “علي العابد ” الملاكات الوظيفية وسياسة التوظيف التي انتهجتها الدولة، وآليات تنفيد توصيات الديوان بالخصوص.

وتم خلال هذا الاجتماع ،الذي حضره مدراء الإدارات المختصة بالديوان والوزارتين، مناقشة إعداد تصور لهيكلة الدولة والشكل العام للملاكات الوظيفية واتخاذ الإجراءات والخطط اللازمة، لتوفير فرص عمل للمواطن، من خلال مشاركة وتعزيز دور القطاع الخاص، وإعداد برنامج وطني لتنظيم سوق العمل، وتجهيز ملاك إداري مبني على احتياجات الدولة الفعلية لكامل القطاعات. (وال _ طرابلس)

كما ناقش المشاركون في الاجتماع إنشاء منظومة مركزية تنظم قواعد البيانات للموظفين العاملين بالجهاز الإداري إضافة إلى بعض المواضيع المتعلقة بعمل الوزارتين

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