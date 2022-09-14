مصرف الوحدة يعلن إستئناف توزيع السيولة النقدية بسقف 2000 دينار من الأسبوع القادم

أكد مصدر من إدارة فروع المنطقة الغربية بمصرف الوحدة لتطبيق بكم الاخباري، استئناف توزيع السيولة النقدية على الزبائن بسقف سحب 2000 دينار شهرياً، وذلك إبتداءا من يوم الأحد القادم.

وأوضحت إدارة المصرف أن الفروع التي سيتم توزيع السيولة النقدية فيها، هي الفرع الرئيسي بطرابلس، فرع المغاربة ،فرع جامع الصقع، فرع ميدان الجزائر، فرع الرشيد، فرع الجادة،فرع البلدية، و فرع حي الأندلس.

يشار إلى أن عدد من زبائن مصرف الوحدة، يشتكون من انخفاض السقف من آلات السحب الذاتي بقيمة 300 دينار أسبوعياً و600 دينار شهريا، بالإضافة لانخفاض قيمة الشراء إلى 500 في اليوم، و1500 دينار شهرياً.