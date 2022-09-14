رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب يناقش ميزانية مؤسسة النفط

اجتمع رئيس لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب “عمر تنتوش”، مع لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للميزانية، وخطة المؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022، والخطة الثلاثية (2022-2025)، وفق الوثيقة المُعدَّة عند إعداد الميزانية الاستثنائية للمؤسسة.

حيث قدّم فريق المؤسسة الوطنية للنفط الخطوات التي اتخذتها لزيادة الإنتاج، وذلك بعد تسييل الميزانية التشغيلية والتنموية للمؤسسة، وكذلك معالجة الالتزامات السابقة التي من شأنها الإسهام في استقرار الإنتاج وزيادته.

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