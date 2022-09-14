رئيس جهاز الإمداد الطبي يؤكد على استمرار التعاون مع وزارة الصحة لتوفير احتياجات القطاع

اجتمع رئيس جهاز الإمداد الطبي اليوم الأربعاء مع مديري الإدارات وفروع الجهاز بالمناطق ، وذلك لبحث المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الجهاز .

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الإدارة العامة تحديد الاحتياجات التي تساعد الجهاز على أداء المهام الموكلة له لزيادة إنتاجية عمله، وقدم المجتمعون رؤياهم حول مشاريع التنمية لتطوير المخازن الواقعة ضمن نطاقهم، والتأكيد على استئناف العمل في المتوقفة منها نظرًا لأهميتها.

كما أكد رئيس الجهاز العمل على تذليل كافة الصعوبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستمرار التعاون مع وزارة الصحة لتوفير احتياجات القطاع.

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