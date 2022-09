الدبيبة والكبير يناقشان الإنفاق الحكومي وزيادة الإفصاح والشفافية في المصروفات

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الإنفاق الحكومي وزيادة الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات الحكومية.

وناقش الطرفان خلال اجتماع بمكتب المحافظ، ملاحظات تقرير مصرف ليبيا المركزي الشهري بشأن تدنّي إيرادات بعض الجهات الحكومية مثل “قطاع الاتصالات والجمارك”.

ووفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، فقد تم الاتفاق على ضرورة العمل على توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن على أن تُحال للمصرف المركزي وفق الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، ومراعاة الملاحظات الواردة من الإدارات الفنية بالمصرف.

كما أكد الدبيبة أن الحكومة تعمل على التعاون مع الجهات الرقابية والمصرف المركزي، لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن، والعمل على الإفصاح والشفافية للمصروفات الحكومية، وتقديم البيانات اللازمة لصدور التقرير الشهري من المصرف موضّحا لكافة المعلومات، بحسب المكتب الإعلامي.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية

