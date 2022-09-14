حكومة الوحدة والمركزي يناقشان تدنّي إيرادات قطاعي الإتصالات والجمارك

عقد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، صباح اليوم الأربعاء، إجتماعًا لمناقشة الإنفاق وزيادة الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات الحكومية، بالإضافة لملاحظات تقرير المصرف المركزي الشهري، بشأن تدنّي إيرادات بعض الجهات الحكومية مثل قطاعي الاتصالات والجمارك.

وتم الإتفاق على ضرورة العمل على توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن على أن تُحال للمصرف المركزي وفق الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة.

وأكد الدبيبة أن الحكومة تعمل على التعاون مع الجهات الرقابية لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن، والعمل على الإفصاح والشفافية للمصروفات الحكومية، وتقديم البيانات اللازمة لصدور التقرير الشهري من المصرف موضّحا لكافة المعلومات.