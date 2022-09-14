الدبيبة يبحث مع الكبير ملاحظات المركزي بشأن تدني إيرادات بعض الجهات

بحث رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ملاحظات تقرير المصرف الأخير، حول تدني إيرادات بعض الجهات الحكومية، مثل قطاعي الاتصالات والجمارك.

وناقش الطرفان آلية الإنفاق الحكومي وزيادة الإفصاح والشفافية في المصروفات الحكومية كافة، بالإضافة إلى الاتفاق على ضرورة العمل على توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن، على أن تُحال للمصرف المركزي وفق الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، ومراعاة الملاحظات الواردة من الإدارات الفنية بالمصرف.

وأكد الدبيبة أن الحكومة تتعاون مع الجهات الرقابية والمصرف المركزي، لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن، والعمل على الإفصاح والشفافية للمصروفات الحكومية، وتقديم البيانات اللازمة لصدور التقرير الشهري من المصرف موضّحًا للمعلومات كافة .