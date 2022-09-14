اقتصاد

264 ألف محفظة استثمارية منتظرة رفع التجميد

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

قال رئيس المكتب القانوني بجمعية المطالبة بحقوق ملاك المحافظ الاستثمارية ،صالح حزاز إن مجلس النواب أقر رفع التجميد على المحافظ الاستثمارية الذي تم بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 5 لسنة 2013، وفي إنتظار صدور قرار رسمي لاستكمال باقي الإجراءات الإدارية مع صندوق الأنماء الاقتصادي والاجتماعي .

وأضاف حزاز لتطبيق بكم الاخباري، إن عدد المحافظ الاستثمارية 264 ألف محفظة، بينما يبلغ عدد الأفراد المستفيدين من المحافظ 2 مليون شخص، مبينا بأن 80% من أصحاب المحافظ يعيشون تحت خط الفقر .

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