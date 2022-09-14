صحيفة نيجرية: أنغولا وليبيا تتفوقان على نيجيريا في الإنتاج النفطي

ذكرت صحيفة” Vanguard” النيجريةومقرها لاجوس نقلا عن تقرير صادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” أن أنغولا وليبيا تجاوزتا نيجيريا كأكبر منتجي النفط الخام في إفريقيا.

وبحسب الصحيفة أعلنت أوبك ذلك في تقريرها عن سوق النفط لشهر سبتمبر عام 2022 ، والذي حصلت عليه الصحيفة النيجيرية يوم الثلاثاء في لاجوس .

ووفقًا للتقرير ، بلغ متوسط ​​إنتاج نيجيريا من النفط الخام لشهر أغسطس 1.100 مليون برميل يوميًا.

وذكر التقرير أن الرقم أظهر انخفاضًا قدره 65 ألف مليون برميل في اليوم مقارنة بمتوسط ​​1.164 مليون برميل في اليوم في شهر أغسطس.

ومع ذلك ، قال التقرير أن أنغولا كانت أعلى منتج للنفط الخام في إفريقيا بمتوسط ​​إنتاج بلغ 1.187 مليون برميل في اليوم.

وتابعت الصحيفة بالقول أن متوسط ​​إنتاج النفط الخام الليبي بلغ أيضًا 1.123 مليون برميل في اليوم لشهر أغسطس.

ووفقًا لمصادر ثانوية ، بلغ متوسط ​​إنتاج أوبك 13 من النفط الخام في المتوسط ​​29.65 مليون برميل يوميًا في أغسطس بارتفاع قدره 618 ألفًا على أساس شهري.

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