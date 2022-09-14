“الدبيبة والكبير” يناقشان ملاحظات تقرير المركزي الشهري بشأن تدنّي إيرادات بعض الجهات الحكومية

قام رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، بعقد اجتماعاً بمكتب المحافظ، لمناقشة الإنفاق الحكومي وزيادة الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات الحكومية، ومناقشة ملاحظات تقرير مصرف ليبيا المركزي الشهري بشأن تدنّي إيرادات بعض الجهات الحكومية مثل “قطاع الإتصالات والجمارك”.

وتم الاتفاق على ضرورة العمل على توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن على أن تُحال للمصرف المركزي وفق الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، ومراعاة الملاحظات الواردة من الإدارات الفنية بالمصرف.

كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على التعاون مع الجهات الرقابية والمصرف المركزي، لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن، والعمل على الإفصاح والشفافية للمصروفات الحكومية، وتقديم البيانات اللازمة لصدور التقرير الشهري من المصرف موضّحا لكافة المعلومات.

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