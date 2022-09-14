هيئة الإشراف على التأمين والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير قطاع التأمين في ليبيا

نُظمت بالعاصمة طرابلس الأربعاء، احتفالية إطلاق مشروع “الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع التأمين بليبيا” ، التي تهدف إلى حصر المشاكل والمختنقات التنظيمية والإشرافية، التي تواجه عمل هيئة الإشرف على التأمين، إضافة إلى اقتراح سبل وآليات معالجتها.

وكانت هذه الاحتفالية بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، وعدد من المسؤولين الحكوميين المعنيّين بهذا الأمر.

هذا وتطرقت الاحتفالية إلى العمل على ضبط وامتثال الأدوات الخاضعة لهيئة التأمين للقوانين المنظمة للقطاع، إضافة إلى تطوير القوانين واللوائح المنظّمة لسوق التأمين الليبي بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية.

واختتمت الاحتفالية بتوقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الإشراف على التأمين والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، في المجال المُعنى به من هذه الجهتين.

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