تدشين المرحلة الأولى لمشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

نظم مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء حفل تدشين المرحلة الأولى لمشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام منظومة الخلايا الشمسية.

وقدّم خلال الحفل مراحل تنفيذ المشروع، وشرح أهمية وإمكانية تنفيذه لتوفير الطاقة الكهربائية والمساهمة بجزء من الإنتاج لدعم الشبكة الكهربائية العامة.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن المشروع يتكوّن من (240 ) لوح شمسي وعداد طاقة مزدوج الاتجاه على مساحة 1200 متر مربع، وبإنتاج يومي (400 ك وات ) وبمتوسط إنتاج سنوي ( 115 ميغاوات ساعة ).

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