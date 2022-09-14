أسعار الذهب تُواصل التراجع

واصلت أسعار الذهب الانخفاض خلال تداولات اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي مقتربة من أدنى مستوياتها في شهرين، وذلك على خلفية صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة.
وكانت بيانات قد كشفت أمس عن أن مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري خلال أغسطس، وارتفع على أساس سنوي بنسبة 8.3% بينما توقع المحللون ارتفاعه إلى 8.1%.، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.
وتتزايد المخاوف من تشديد السياسات النقدية من جانب الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وغيرهما من البنوك المركزية حول العالم خوفا من أن تؤدي إلى ركود اقتصادي.
على صعيد آخر، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 18:23 بتوقيت غرينتش بنسبة 0.2% إلى 109.6 نقطة.
وفي ختام جلسة اليوم، هبطت العقود الأميركية للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند التسوية بنسبة 0.5% أو 8.30 دولار إلى 1709.10 دولار للأونصة.
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