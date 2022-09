أسعار الذهب تُواصل التراجع

واصلت أسعار الذهب الانخفاض خلال تداولات اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي ‏مقتربة من أدنى مستوياتها في شهرين، وذلك على خلفية صدور بيانات التضخم في ‏الولايات المتحدة.‏

وكانت بيانات قد كشفت أمس عن أن مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات ‏المتحدة ‏ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري خلال أغسطس، وارتفع على ‏أساس ‏سنوي بنسبة 8.3% بينما توقع المحللون ارتفاعه إلى 8.1%.، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وتتزايد المخاوف من تشديد السياسات النقدية من جانب الفدرالي الأميركي ‏والبنك ‏المركزي الأوروبي وغيرهما من البنوك المركزية حول العالم خوفا من أن ‏تؤدي ‏إلى ركود اقتصادي.‏

على صعيد آخر، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 18:23 بتوقيت غرينتش ‏بنسبة 0.2% إلى 109.6 نقطة.‏

وفي ختام جلسة اليوم، هبطت العقود الأميركية للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول ‏عند التسوية بنسبة 0.5% أو 8.30 دولار إلى 1709.10 دولار للأونصة.‏

