إحالة المستندات المطلوبة من قبل اللجنة المركزية للتعويضات

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة اعتزامها مخاطبة عمداء البلديات في المنطقة الشرقية لإحالة المستندات المطلوبة من قبل اللجنة المركزية للتعويضات التابعة للوزارة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

واجتمع وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبدالمولى اعضومة المهدي، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية خالد محمد العبدلي، ورئيس اللجنة المركزية للتعويضات بالوزارة ناصر رفيدة لمناقشة موضوع المناطق المتضررة بالمنطقة الشرقية.

وبحث المجتمعون ملف تعويضات المناطق المتضررة بالمنطقة الشرقية وأسباب التأخر في إحالة كشوفات أسماء المتضررين إلى اللجنة المركزية، بالإضافة إلى الاتفاق على مراجعة اللجنة المكلفة بتعويضات المناطق المتضررة بالمنطقة الشرقية، وعمداء البلديات، للبدء في إحالة المستندات المطلوبة حتى تتمكن اللجنة المركزية من اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.