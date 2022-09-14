“الدبيبة” و”الكبير” يناقشان الإنفاق الحكومي وزيادة الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات الحكومية

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد

الدبيبة” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الأربعاء لمناقشة الإنفاق الحكومي وزيادة الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات الحكومية، وملاحظات تقرير مصرف ليبيا المركزي الشهري بشأن تدنّي إيرادات بعض الجهات الحكومية مثل “قطاع الاتصالات والجمارك”.

وأكد “الدبيبة” أن الحكومة تعمل على التعاون مع الجهات الرقابية والمصرف المركزي، لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن، والعمل على الإفصاح والشفافية للمصروفات الحكومية،حيث تم الاتفاق على ضرورة العمل توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن على أن تُحال للمركزي وفق الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة.

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