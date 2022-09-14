اقتصاد

وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية يبحث مع السفير السويسري التعاون المشترك في المجال الطبي بين ليبيا وسويسرا

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

ناقش وزير الصحة –المكلف- بحكومة الوحدة الوطنية، رمضان بو جناح، مع سفير سويسرا لدى ليبيا “جوزيف رينجلي”، عدداً من الملفات أهمها، الاستفادة من الخبرات السويسرية في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، إضافة عن تبادل الخبرات بين المراكز الطبية في البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بوجناح و”رينجلي” بحضور وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي عابد، حيث بحث الأطراف، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في الجانب الصحي.

ومن جهته أكد السفير السويسري حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع ليبيا، واستعدادها للتعاون في مجال الصناعات الدوائية، وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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