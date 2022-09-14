تعاون مشترك مع سويسرا في القطاع الصحي

بحث وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، خلال لقائه سفير سويسرا لدى ليبيا جوزيف رينجلي بحضور وزير العمل والتأهيل علي العابد، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في الجانب الصحي، وإمكانية الاستفادة من الخبرات السويسرية في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية.

وناقش المجتمعون إمكانية تبادل الخبرات بين المراكز الطبية في البلدين، حيث رحب أبو جناح بهذا التعاون، مشيدًا بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين والتعاون المستمر والدائم في شتى المجالات بما فيها التعاون في المجال الصحي.

ومن جانبه قدم رينجلي شكره لأبوجناح على الاستقبال الحار الذي حظي به ومرافقوه، وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع ليبيا، واستعدادها للتعاون في مجال الصناعات الدوائية، وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة.