اللجنة العليا لمبادرة الاسكان الشبابي: المرحلة الأولى ستشمل 18 ألف قرض و21 ألف قطعة أرض

عقدت اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي، اجتماعها العاجل، لمناقشة الصيغة النهائية المقدمة من مصرف الادخار والاستثمار العقاري وشركة التهيئة العمرانية، وفق الذين تم حصرهم في المنظومة.

وأفاد رئيس اللجنة العليا بأن المرحلة الأولى ستشمل 18 ألف قرض وما يقارب عدد 21 ألف قطعة أرض استكملت إجراءاتها,ومتابعة آلية العمل في برنامج المرحلة الثانية من الإقراض وتوزيع الأراضي، موضحين أن التوزيع سيبدأ بعد أن تستكمل اللجان الفرعية بالبلديات أعمال الفرز للمتقدمين وتحديد أولوية المستفيدين.

بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، ولجنة إدارة شركة التهيئة العمرانية.

