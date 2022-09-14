باشاغا: تقرير الشفافية المالية للخارجية الأمريكية يظهر فساد حكومة الدبيبة ويجب إنهاء هذه الممارسات

قال رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان، فتحي باشاغا، إن تقرير الشفافية المالية لوزارة وزارة الخارجية الأمريكية يظهر حجم الفساد المالي في الحكومة الوحدة الوطنية، التي وصفها بالمنتهية الولاية.

وأضاف باشاغا عبر صفحته على فيسبوك الأربعاء، أن هذه الممارسات يجب أن تنتهي وهو ما سوف تعمل حكومته على تحقيقه، حسب وصفه.

وأوضح باشاغا أنه سيركز على تطبيق مبدأَي المحاسبة والشفافية والامتثال في كل مؤسسات الدولة، والعمل وفق ميزانية معتمدة من مجلس النواب

وأكد باشاغا على ضرورة استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، والحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد من خلال آلية واضحة لإدارتها بما يعود بالنفع على الشعب الليبي مباشرة، إضافة إلى إرساء الديمقراطية يمرّ عبر تحقيق الاستقرار المالي، حسب قوله.

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