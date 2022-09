وكالة الطاقة الدولية تُخفض توقعتها لنمو الطلب العالمي على النفط

خفضت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها اليوم الأربعاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لـ2022 بمقدار 100 ألف برميل في اليوم إلى مليوني برميل في اليوم، مع تأثير تجدد القيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا في الصين على النشاط الاقتصادي.

وتتوقع الوكالة ارتفاع استهلاك النفط العالمي بمقدار مليوني برميل يوميا هذا العام ليصل إلى متوسط 99.7 مليون برميل يوميا، بحسب ما نقلت وكالة أنباء “تاس”.

وقالت الوكالة في التقرير: “في الوقت الحالي، لا تزال البيئة الاقتصادية المتدهورة وعمليات الإغلاق المتكررة المرتبطة بفيروس كورونا في الصين تؤثر على معنويات السوق”.

وتوقعت الوكالة انخفاض إنتاج النفط الروسي بمقدار 1.9 مليون برميل يوميا بحلول فبراير 2023 عند دخول حظر الاتحاد الأوروبي لصادرات موسكو من الخام والمنتجات البترولية المكررة حيز التنفيذ الكامل.

وذكرت الوكالة أن روسيا أنتجت 11 مليون برميل يوميا تقريبا من الخام والمنتجات النفطية خلال أغسطس 2022، وتوقعت انخفاض إنتاج روسيا إلى 10.2 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2022، وإلى 9.5 مليون برميل يوميا بحلول فبراير 2023.

ووفقاً للتقرير، فقد ارتفع احتياطي النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 43.1 مليون برميل في يوليو 2022، لكنه لا يزال حتى الآن أقل بمقدار 274.9 مليون برميل من المستوى المتوسط ​​خلال السنوات الخمس الماضية.

ومنذ بداية عام 2022، خفضت دول الاتحاد الأوروبي إمداداتها النفطية من روسيا بمقدار 880 ألف برميل في اليوم إلى 1.7 مليون برميل في اليوم، لكنها زادت الواردات من الولايات المتحدة والعراق والمملكة العربية السعودية.

وزادت روسيا صادرات النفط في أغسطس 2022 بمقدار 220 ألف برميل في اليوم، لتصل إلى 7.6 مليون برميل في اليوم، وما زالت دول الاتحاد الأوروبي مستمرة في استيراد وقود الديزل من روسيا بنحو 600 ألف برميل في اليوم.

