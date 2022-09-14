لجنة مبادرة الإسكان ستوزع خلال المرحلة الأولي 18 ألف قرض و21 ألف قطعة أرض

عقدت اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي، إجتماعا لمناقشة الصيغة النهائية المقدمة من مصرف الادخار والاستثمار العقاري وشركة التهيئة العمرانية، وفق الذين حصرهم في المنظومة.

وأفاد رئيس اللجنة العليا بأن المرحلة الأولى ستشمل 18 ألف قرض وما يقارب عدد 21 ألف قطعة أرض استكملت إجراءاتها.

وتابع المجتمعون آلية العمل في برنامج المرحلة الثانية من الإقراض وتوزيع الأراضي، موضحين أن التوزيع سيبدأ بعد أن تستكمل اللجان الفرعية بالبلديات أعمال الفرز للمتقدمين وتحديد أولوية المستفيدين.