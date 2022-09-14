مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يُعمّم بسحب كميات دواء علامة تجارية (جيما فارما) لدخولها بطرق غير شرعية

طرابلس 14 سبتمبر 2022 (وال)- أصدر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، تعميمًا بسحب كميات من الأدوية علامة تجارية جيما فارما [ JAIMAAPHARMA ] لدخولها البلاد بطرق غير شرعية ولا تحمل شهادة إفراج نهائي.

وطالب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ بسحب أدوية هذه الشركة من الصيدليات بكل المدن.

وتنفيذًا للتعميم فقد قام مفتشو مكتب الرقابة بالتعاون مع فرع الحرس البلدي الجفرة، بسحب الأدوية الموجودة بالسوق المحلي التي تحمل اسم الشركة وهي ليست من شركات الأدوية المعروفة في هذا المجال، وبذلك تُعد هذه الأدوية مهربة ولا تحمل أي إفراج من الرقابة على الأغذية والأدوية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال