افتتاح المرحلة الأولى لمشروع توليد الكهرباء باستخدام منظومة الخلايا الشمسية

أعلن مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية عن افتتاح المرحلة الأولى لمشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام منظومة الخلايا الشمسية، بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء، وذلك خلال احتفالية حضرها ممثلون عن عدد من الجهات والجامعات والمراكز البحثية ذات العلاقة ووسائل الإعلام المختلفة.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن المشروع يتكون من 240 لوحًا شمسيًا وعداد طاقة مزدوج الاتجاه على مساحة 1200 متر مربع وبإنتاج يومي 400 ك. واط وبمتوسط إنتاج سنوي 115 ميغاوات ساعة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء إن الحفل تخلله عرض بعض أعمال المركز وبحوث خاصة بالطاقة الشمسية ومراحل تنفيذ المشروع وتقديم شرح وافٍ عن المشروع وأهميته وإمكانية تنفيذه لتوفير الطاقة الكهربائية والمساهمة بجزء من الإنتاج لدعم الشبكة الكهربائية العامة.

وأضافت الشركة أن الحاضرين للحفل أثنوا في كلماتهم على أهمية مثل هذه المشاريع ودور الشركة العامة للكهرباء وتعاونها مع مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية في توطين مشاريع الطاقة الشمسية في ليبيا، مشيرة إلى أن الحفل اختُتم بحلقة نقاش علمية والتحول إلى مكان المشروع للاطلاع عليه.