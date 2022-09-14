رئيس ديوان السياحة والصناعات التقليدية يقف على استكمال واستيفاء بيانات المطابقة للموظفين المُدرجين بقرار رقم (114) لسنة 2013 وقرار (46) لسنة 2015

البيضاء 14 سبتمبر 2022 (وال)- وقف رئيس ديوان السياحة والصناعات التقليدية سامي السعيطى اليوم الأربعاء، على إجراءات استكمال واستيفاء بيانات المطابقة المالية للموظفين المُدرجين بمكتب السياحة الجبل الأخضر.

وتأتى زيارة رئيس الديوان للتدقيق والتأكيد على استكمال بيانات الموظفين بمكتب الجبل الأخضر المُدرجين بقرار رقم (114) لسنة 2013، وقرار (46) لسنة 2015، ليتم بعد ذلك إعداد كشوفات مُكتملة البيانات، ومخاطبة القسم المالي بوزارة السياحية والصناعات التقليدية بأوضاع المعنين بالقرارات المتعثرة.

وقد جاءت أعمال المطابقة والاستيفاء بحضور كلا من رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بديوان السياحة والصناعات التقليدية بالمنطقة الشرقية طارق الفاخري، رئيس وحدة الشؤون المالية والمخازن عبدالله الحاسي، مدير مكتب السياحة بالجبل الأخضر إبراهيم بو اطريبش، رئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية بالجبل الأخضر لؤي الحاسي، رئيس وحدة المراجعة الداخلية بمكتب الجبل الأخضر وليد خليل، ومدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالديوان عثمان بوخريم.

يذكر بأن القرارات التي تم البحث في استكمالها هي قرارات صادرة عن مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، وجاءت بالموافقة على تسوية أوضاع بعض الموظفين المعنين من اللجان الشعبية للشعبيات سابقًا، وتسوية أوضاع الموظفين المنقولين من الأجهزة والشركات والمصانع المنحلة. (وال) أ ف/ ر ت

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