“شكشك” والدبيبة يتابعان مشروعات الطريق الدائري الثالث

عقد بديوان المحاسبة، اجتماع ضم رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” بحضور وزير المواصلات “محمد الشهوبي”، ومديري القطاع السيادي بالديوان “رضا قرقاب” والقطاع الخدمي “عبد الباسط جبوع”.

وتم خلال هذا الاجتماع متابعة مشروعات الطريق الدائري الثالث، وطريق أجدابيا ـ جالو وطريق أوباري ـ غات والتي تعتبر من المشاريع المهمة المتعاقد عليها مع مجموعة شركات (أوراسكوم – حسن علام – الرواد) المصرية خلال مشاريع عودة الحياة.

كما تم مناقشة تقرير وزيري الإسكان والمواصلات بشأن العوائق التي تحول دون البدء الفعلي في تنفيذ هذه المشاريع والخطوات اللازم اتباعها للشروع في العمل ، وجرى الاتفاق على معالجتها وضرورة البدء في التنفيذ لأهميتها الحيوية.

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