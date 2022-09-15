شركة سرت تعقد الاجتماع التجريبي للتصنيع والصيانة والمشاريع

عقد اليوم الأربعاء 14 سبتمبر الاجتماع الفني التجريبي للتصنيع والصيانة والمشاريع 2022 لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز .

وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة للعمليات وعضو مجلس الإدارة للتصنيع والصيانة عضو مجلس الإدارة للهندسة والمشروعات ومديرو العموم ومديرو الادارات ومراقبي الإدارات ذات للعلاقة.

حيث تم خلال الاجتماع استعراض نشاطات الشركة للصحة والسلامة والبيئة والأمن ونقل وتزويدات الغاز والتصنيع والمرافق والصيانة والهندسة والمشروعات والتدريب ، والميزانيات المطلوبة وأوجه الصرف على المشاريع ، إضافة إلى مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركة.

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