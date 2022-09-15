ديلي نيوز تكشف عن مهربيين مادة الديزل من ليبيا بالتعاون مع ميناء ألبانيا البحري

ذكرت صحيفة ديلي نيوز الألبانية اليوم الأربعاء أنه تم القبض بميناء دوريوس بدولة ألبانيا على ليبيين وأجانب مقيمين بليبيا حيث اتهموا بتهريب 2275 طنا من الديزل المهرّب داخل ميناء دوريس وقد تمت عملية التهريب بالتعاون أشخاص من ليبيا يتعاملون مع بعضهم البعض بواسطة ناقلة صهاريج إلى ألبانيا.

وبحسب الصحيفة الألبانية أعلنت الشرطة يوم الثلاثاء القبض على أربعة أشخاص كما بدأت الإجراءات الجنائية بحق 6 أشخاص آخرين ، وكان قبطان السفينة من بين الموقوفين حيث تم ضبط الناقلة وكمية الديزل وبعض الأجهزة المحمولة.

ومع ذلك ، تم تنفيذ العملية بعد عدة أشهر من التحقيق من قبل إدارة الشرطة الجنائية والمديرية المحلية بدعم من كابتن بميناء دوريس البحري وخفر السواحل تحت إشراف مكتب المدعي العام لمنطقة دوريس القضائية.

وفي غضون ذلك ، تم نقل المواد المهربة إلى مكتب المدعي العام في محكمة مقاطعة دوريس القضائية وذلك ﻹتخاذ مزيد من الإجراءات ، فيما يتعلق بالجرائم الجنائية وتهريب البضائع وتخزين أو إيداع البضائع المهربة .

وأكدت الصحيفة أنه بعد العمل لمكافحة النشاط الإجرامي في مجال تهريب استمر التحقيق لعدة أشهر تحت إشراف مكتب المدعي العام في محكمة دوريس الجزئية بدعم من نقيب ميناء دوريس البحري وفقا للصحيفة .

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