صعود للدولار وانخفاض اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 15 سبتمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9637 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9448 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7152 دينار، والدولار الكندي 3.7672 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2719 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3203 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3514 دينار، والدينار التونسي 1.5388 دينار، والدرهم المغربي 0.46 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022: