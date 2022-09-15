النيابة العامة تأمر بحبس مدير إدارة ضرائب طرابلس بتهمة الاختلاس 

طرابلس 15 سبتمبر 2022 ( وال ) – أعلنت النيابة العامة ،أمس الأربعاء، حبس مدير إدارة ضرائب طرابلس بتهمة الحصول على منافع مادية غير مشروعة قُدِّرت بـ250 ألف دينار من خزينة مصلحة الضرائب.

وقال مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك» نظرت نيابة مكافحة الفساد بدائرة محكمة استئناف طرابلس واقعات البلاغ المرفوع إليها في مواجهة مدير إدارة ضرائب – طرابلس؛ وتولت بحث واقع إسهامه في ارتكاب جريمة الحصول على منافع مادية غير مشروعة قُدِّرت بمائتين وخمسين ألف دينار من خزينة مصلحة الضرائب؛ مع استعمال صكوك مصرفية مزوَّرة لتغطية الدورة المستندية.

فأبَان التحقيق الابتدائي بين صحة الأفعال المنسوبة إلى المتهم؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيا ً على ذمة التحقيق. (وال _ طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال