الوطني للأرصاد يتوقع ارتفاع درجات الحرارة على الغرب

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعاته لحالة الطقس لهذا اليوم، حيث من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق الغرب، مع رطوبة نسبية عالية على مناطق الشمال، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و36 درجة مئوية على جميع المناطق.

حالة الطقس في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة :

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، واحتمال ظهور شبورة مائية خلال فترات الليل والصباح الباكر على أقصى الساحل الغربي، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية.

حالة الطقس الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد :

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى شمالية شرقية، فمتغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية.

حالة الطقس الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة :

السماء صافية، والرياح شرقية فجنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية.

حالة الطقس الواحات – السرير – تازربو – الكفرة :

السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية.