حكومة الوحدة وديوان المحاسبة يناقشان ملفات الطرق و العلاج بالخارج وديون المستشفيات

عقد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إجتماعًا بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي، لمتابعة مشروعات الطريق الدائري الثالث، وطريق أجدابيا جالو وطريق أوباري غات والتي تعتبر من المشاريع المهمة المتعاقد عليها مع مجموعة شركات أوراسكوم ،حسن علام، الرواد المصرية .

كما تم مناقشة تقرير وزيري الإسكان والمواصلات، بشأن العوائق التي تحول دون البدء الفعلي في تنفيذ هذه المشاريع والخطوات اللازم اتباعها للشروع في العمل .

وتم الاتفاق على ضرورة وضع حلول عاجلة للقطاع الصحي ومعالجة ملف الديون المستحقة على الدولة الليبية لدى المستشفيات، وتنظيم ملف العلاج بالخارج.