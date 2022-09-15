تدشين مشروع لإنتاج 400 كيلو وات يومياً من الطاقة الشمسية في ليبيا

دشن مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء، المرحلة الأولى لمشروع توليد الطاقة الكهربائية بإستخدام منظومة الخلايا الشمسية،حيث يتكون المشروع من 240 لوح شمسي، وعداد طاقة مزدوج الإتجاه على مساحة 1200متر مربع وبإنتاج يومي يبلغ 400 كيلو وات وبمتوسط إنتاج سنوي يصل إلى 115 ميغاوات ساعة.

يشار إلى أن شركة الكهرباء،وقعت في شهر فبراير الماضي،عقدا مع شركة اي جي الإيرلندية للطاقة البديلة،لإنشاء محطة طاقة شمسية في غدامس بقدرة 200 كيلو وات، وبعدها انسحبت الشركة لعدم توفر شرط الحماية الأمنية، وعدم حصولها على 35%من قيمة العقد المبرم مع شركة الكهرباء.