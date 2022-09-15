“عبدالجليل” يُصدر قرارًا بإيفاد (61) طفلاً مصاباً بالسرطان لإجراء عمليات زرع نخاع في الأردن

قرر وزير الصحة بالحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب “عثمان عبد الجليل” إيفاد (61) طفلاً مصاباً بالسرطان للعلاج في مستشفى الحسين بالمملكة الأردنية الهاشمية لإجراء عمليات زرع نخاع هناك نتيجة لتعذر مثل هذه العمليات داخل للبلاد، وذلك عقب زيارته لمستشفى بنغازي التعليمي لطب وجراحة الأطفال وإطلاعه على الأحوال الصحية المتردية للأطفال المرضى واستماعه لآراء ونصائح الأطباء المتخصصين المشرفين على متابعة علاج هؤلاء الأطفال بالمستشفى .

ولتنفيذ هذا الإجراء قام وزراء الصحة والمالية بالحكومة الليبية بتسديد قيمة الديون المستحقة لصالح مركز الحسين للأورام حسب الإتفاقية المبرمة مع مستشفى بنغازي التعليمي لطب وجراحة الأطفال لكي يتم إستقبال هذه الحالات في أقرب وقت ممكن .

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