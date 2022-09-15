سفير سويسرا يؤكد أهمية المركزي في الاستقرار الاقتصادي

أكد سفير سويسرا لدى ليبيا جوزيف رينغلي، خلال لقائه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في طرابلس، أن المصرف ليبيا يقوم بدور هام في الاستقرار الاقتصادي والتنمية في ليبيا.

وعبر رينغلي عن سروره بالتعرّف على الكبير، في تغريدة عبر حسابه في منصة تويتر، مؤكداً على الدور الهام الذي يقوم به المصرف في الاستقرار الاقتصادي والتنمية في ليبيا.

وفي وقت سابق اجتمع رينغلي مع نائب رئيس حكومة الوحدة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، إذ بحث الطرفان تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في الجانب الصحي، وإمكانية الاستفادة من الخبرات السويسرية في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، فضلًا عن تبادل الخبرات بين المراكز الطبية في البلدين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

كما التقى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، وبحث تفعيل وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا دعم بلاده جهود إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا خلال أقرب وقت ممكن.