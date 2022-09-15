“مؤسسة النفط” تُناقش مع شركة إيني للنفط والغاز آلية سداد ديون المتعاقدين مع شركة مليته

قامت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء، بعقد اجتماعاً موسعًا بالمقر الرئيسي للمؤسسة، بحضور رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة ، ورئيس لجنة الإدارة المشغل مليتة للنفط والغاز ، ومدير عام المالية بالمؤسسة نعيم الغرياني ومدير الإدارة القانونية خلف الله إبراهيم ، والمدير العام للعمليات بشركة ايني قليدو بروسكو ، ومدير شركة ايني شمال أفريقيا ، انطونيو بالديساري .

حيث تم خلاله مناقشة آلية سداد ديون المتعاقدين مع شركة مليته ، والمشاريع المشتركة ، بالإضافة إلى العمليات المستقبلية وسبل تطوير القطاع فيما يخص الغاز .

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