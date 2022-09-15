هيئة الاستثمار العسكري تكرم لجان المؤتمر الأول لدعم عجلة التنمية

بنغازي 15 سبتمبر 2022 (وال) _ كرم رئيس هيئة الاستثمار العسكري اللواء رمضان بوعائشة، اللجنة العليا و العلمية للمؤتمر الأول لدعم عجلة التنمية، على مجهوداتهم والأوراق البحثية المقدمة بالمؤتمر الأول في دعم عجلة التنمية.

و أثنى اللواء بوعائشة على مجهودات المشاركين بالمؤتمر من خلال أوراقهم البحثية، موجهاً دعوة إلى إقامة مؤتمر ثاني في أقرب وقت، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتوصيات التي تم الخروج بها فى نهاية المؤتمر الأول.

كما أعلن اللواء عن نشاطات متتالية للاستثمار من خلال الندوات والمؤتمرات إلى جانب أصحاب الاختراعات. (وال _ بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال