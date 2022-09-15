شركة رأس لانوف تعيد تشغيل مصنع الإيثيلين

أكد مدير قسم المتابعة بمصنع الايثلين التابع لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز محمود المغربي عن إعادة تشغيل المصنع الأسبوع القادم بعد توقف دام 11 عاماً بسبب خلافات حول ملكية مصفاة راس لانوف .

وقال المغربي لتطبيق بكم الاخباري إن التجهيزات تتضمن إعادة تشغيل المصنع ثم إعادة تشغيل الضاغط الرئيسي بالإضافة لتوفير 15 ألف طن من زيت الوقود الثقيل والذي يعتبر من المواد التشغيلية البديلة لوحدة الغلايات، وتهدف الشركة إلى انتاج 330 ألف طن سنويا من غاز الايثيلين، والذي سيتم توجيهه لسد احتياجات السوق المحلية كمرحلة اولى .