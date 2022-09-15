خاص.. العابد يصرح لصدى بخصوص حدث “مبادرة المرأة المنتجة”

قال وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال حدث “مبادرة المرأة المنتجة” الذي عقد اليوم: يأتي الحدث في اطار خطة عمل وزارة العمل والتأهيل لتأهيل الباحثين عن العمل ، كما عملنا دراسة عن طريق مكتب الخبراء ومكتب الدراسات بالوزارة “التخطيط الإستراتيجي”.
وأكد بالقول على عزوف المرأة الليبية عن الإنتاج وعن العمل ، خاصةً وضع دفع الثمن خلال هذه الحروب والانقسامات السياسية ولذلك نحن إلتفتنا إلى هذه الشريحة المهمة التي هي أساس المجتمع ، وكما تعرف تاريخياً يعني دائما المجتمعات تبنى بالمرأة والمرأة المنتجة هي من تمنح الدافع للإنتاج وحتى معدل الأداء تتميز به المرآة أكثر من الرجل ..
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