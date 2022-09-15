وال| بنغازي .. الخميس أخر أيام تقديم الملفات للمستفيدين من منحة القروض 

بنغازي 15 سبتمبر 2022 (وال) _ أفاد رئيس المجلس المحلي لمنطقة بن يونس _ السلماني الغربي، ورئيس لجنة الإقراض فرع 26 مدرسة “حميدة الأعنيزي” (سالم عقيلة السنوسي اخليف): أن الخميس هو أخر أيام استلام الملفات للمستفيدين من القروض داخل مدينة بنغازي.

و أوضح اخليف: أن الفرز قائم على ملفات المستفيدين، ويتم العمل بجدول 4 للشباب و جدول 5 للمتزوجين، ويتم الفرز من النقاط و بعد ذلك يتم الاختيار بحسب درجة احتياج المتقدمين، و يقسم المتقدمين إلى مستويات (محتاج .. محتاج جدآ .. غير محتاج).

وتابع: رئيس المجلس المحلي: أن آلية العمل بالنسبه للمواطن المستفيد من القرض الذي تم إرسال رساله له من Edkhar Bank من المنظومة، يوجد فيها رقم تسلسل مثل ذلك الرسالة [نعلمكم أن طلبكم للحصول على قرض سكني تم إحالته لبلدية بنغازي للدراسة و رقمكم هو (10042) لاستكمال الإجراءات الرجاء مراجعة البلدية].

وأكمل: بالنسبة للدعم لا يوجد دعم أو قرطاسية أو منحة، و للعلم أنا رئيس مجلس من سنة 2012، وبدون مرتب من البلدية يعني بإمكنياتي الخاصة ومجهودات خاصة، يعني الطباعة والتصوير و الأوراق والقرطاسية.

ونوه إلى أن سيتم إصدار إيصال للمتقدم بملف والإيصال متكون من ثلات نسخ واحد أبيض للمواطن، و التاني أحمر في الملف والثالث أصفر للحفظ برقام متسلسلة. (وال _ بنغازي) أ س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال